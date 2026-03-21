Radnički jednostavno nema recept za zvezdinog magika: Kataijeve brojke protiv ekipe sa „Čaira“ su zastrašujuće!

Najviše golova protiv ekipe iz Niša! Ako postoji rival koji posebno „prija“ Aleksandru Kataiju, onda je to bez dileme Radnički iz Niša.

Još jednom je Zvezdin Magiko pokazao da protiv ovog tima ima poseban osećaj za gol – i to u trenutku kada je bilo najpotrebnije. U nadoknadi prvog poluvremena, nakon velike greške u odbrani gostiju, lopta je stigla do Kataija, a epilog je bio očekivan. Rutinska realizacija i još jedan pogodak protiv ekipe sa „Čaira“. Ovim golom, Katai je stigao do čak 15 pogodaka na 18 utakmica protiv Radničkog, što je učinak koji nema ni protiv jednog drugog rivala. Jednostavno –