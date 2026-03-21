Stanković nakon rušenja Radničkog: „Probili smo bunker, sad samo da se svi vrate zdravi“!
Šef stručnog štaba Crvene zvezde je izneo svoje viđenje meča Crvena zvezda savladala je Radnički Niš 2:0 u 28. kolu Superlige Srbije , a trener Dejan Stanković izjavio je da je tim uspeo da probije defanzivni blok i kontrolisao meč.
Domaći tim je do prednosti stigao u nadoknadi prvog poluvremena golom Aleksandra Kataija, dok je u nastavku Bruno Duarte postavio konačan rezultat. Stanković je nakon utakmice ukazao na način igre protivnika i zahtevnost probijanja zatvorene odbrane. – Videli ste i sami, blok od 10 igrača ispred 16 metara. Kada radiš na treningu 10 na 10 greši se nenormalno, a zamislite tenziju i pritisak utakmice, moraš. Tako da sam ja prezadovoljan, ono što je najteže uspeli smo