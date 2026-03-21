Lučić o krađi podataka iz Telekoma: Locirali smo hakera u inostranstvu, sistem nije bio ugrožen

Generalni direktor "Telekoma" Vladimir Lučić izjavio je danas da se došlo do podataka o hakeru koji im je ukrao deo podataka, navodeći da se nalazi u inostranstvu, "istočno od nas" i da je ucenjivao tražeći tri bitkoina.

"Mislim da smo ga veštačkom inteligencijom poprilično locirali, da čak imamo i u kojem gradu živi, i njegov mobilni telefon. I sve smo to dali policiji. Tako da ja očekujem stvarno brzo da uz pomoć međunarodne saradnje taj haker bude priveden", rekao je Lučić za Radio televiziju Srbije (RST). Naveo je da Telekom, "naravno, ne pregovara sa kriminalcima". "Mi smo razmenili određeni broj mejlova sa njim u dogovoru sa policijom. Jer što više mejlova razmenite, bliže