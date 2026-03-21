Ministar finansija SAD: 30-dnevno izuzeće od sankcija za prodaju iranske nafte na moru

Ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa izdala 30-dnevno izuzeće od sankcija koje omogućava kupovinu iranske nafte na moru, kako bi se ublažili pritisci na globalno snabdevanje energijom nakon početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom.

Prema opštoj licenci objavljenoj na sajtu američkog Ministarstva finansija, dozvoljena je prodaja iranske sirove nafte i naftnih derivata koji su utovareni na brodove u periodu od 20. marta do 19. aprila, preneo je Rojters. Besent je naveo da će privremenim otključavanjem postojećih zaliha oko 140 miliona barela nafte biti plasirano na globalno tržište. „Privremenim otključavanjem ovih postojećih zaliha za svet, Sjedinjene Američke Države će brzo doneti približno