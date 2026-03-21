Da li Nišlije imaju bilo kakve šanse na Marakani?! Pogledajte kakve su kvote pred meč Zvezda - Radnički!

Fudbaleri Crvene zvezde u okviru 28. kola Super lige Srbije dočekuju niški Radnički.

Utakmica je zakazana za 16 časova na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-beli su ubedljivi favoriti, te je kvota na pobedu Zvezde svega 1.10, dok se trijumf Radničkog plaća koeficijentom 18.00. Zvezda je trenutno prva sa 66 bodova, deset više u odnosu na Partizan. Radnički je deveti sa 33 boda, dva manje u odnosu na Radnik, OFK Beograd i Čukarički, koji drže pozicije koje vode u plej-of.