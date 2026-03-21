Iran ispalio rakete prema britanskoj bazi Dijego Garsija! Gađana ambasada SAD, izbio požar! Otkriveno kad stižu marinci, kao i plan invazije?

Od najnovijeg Hronološki Izraelska vojska saopštila je da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je ranije izdala upozorenje za evakuaciju sedam četvrti u južnim predgrađima glavnog grada Libana.

Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama. Izrael je pojačao vazdušne napade na Liban tokom treće nedelje rata s Hezbolahom, grupom koju podržava Iran. U ovoj eskalaciji u Libanu poginulo je više od 1.000 ljudi, a više od milion je raseljeno otkako je Hezbolah 2. marta otvorio vatru na Izrael u znak podrške Iranu. Izraelska vojska izdala je novo upozorenje na raketni napad, četvrto od ranog jutra u subotu, i pozvala građane da odu u skloništa i da tamo ostanu