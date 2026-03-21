Vreme pravi nagli zaokret: Evo kada stižu kiša i moguće pahulje

U subotu, 21. marta, očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok se slaba i kratkotrajna kiša može javiti tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 15 °C, navodi se u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U narednim danima jutra će biti hladna, uz slab prizemni mraz. Tokom dana u većini mesta zadržaće se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će najviša dnevna temperatura biti od 14 do 18 °C. Slaba i kratkotrajna kiša očekuje se ponegde samo u ponedeljak (23.03.) i utorak