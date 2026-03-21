Ivana daleko od medalje, ali u Evropi nema bolje: Rezultat za ponos u finalu Svetskog prvenstva u troskoku

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Najveća srpska atletičarka u istoriji Ivana Španović zauzela je šesto mesto u finalu Svetskog prvenstva u troskoku u dvorani u Torunju, u Poljskoj.

Svoj najbolji rezultat ostvarila je u prvom troskoku, 14,35. On je bio dovoljan za šestu poziciju u konačnom poretku i najbolju među evropskim učesnicima, jer je Bugarka Aleksandra Načeva bila osma sa skokom od 14,05. Zlato je otišlo na Kubu, zahvaljujući čudesnoj šampionki Lejanis Perez Ernandez, koja je ostvarila rezultat 14,95. Druga je bila Venecuelanka Julimar Rohas, sa skokom od 14,86, a treća takmičarka iz Senegala, Sali Sar, koja je ostvarila svoj najbolji
