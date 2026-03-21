Srbija pred novim vremenskim obrtom: Vraća se i sneg, od ovog datuma se sve menja

Narednih dana uglavnom u suvo, a samo u južnim i jugozaapdnim predelima biće jačeg razvoja oblačnosti, ponegde sa lokalnim pljuskovima, a na višim planinama i slabog snega.

U nedelju slabih padavina može biti i na istoku Srbije. Očekuje se prohladno. Ujutro se ponegde očekuju i slab mraz. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, a od utorka toplije. Sredinom sledeće sedmice očekuje se jačanje snažnog ciklona iznad centralnog Mediterana, koji će se vrlo brzo premestiti iznad Jadrana. On će Srbiji doneti otopljenje i prolećne temperature i do 20 stepeni, ali i izražena južna strujanja, dok će u košavskom području jugoistočni