MUP: Otkrivena internet prevara, od građana izvučeni višemilionski iznosi preko piramidalne šeme

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Pripadnici MUP-a, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izvršili su pretrese na više lokacija na teritoriji Srbije, a protiv tri osobe - M.

T. A. (34), K. A. (29) i D. J. (48), biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prevara i pranje novca. Sumnja se da su, tokom 2025. godine, osumnjičeni organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione platforme „OKE Green“, dovodeći u zabludu veći broj građana koji su oštećeni za višemilionske iznose. Kako MUP navodi, oštećenima je nuđena navodna zarada obavljanjem jednostavnih onlajn zadataka, uz
