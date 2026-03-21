Počeo miting SNS u Areni, zatvoren deo Bulevara Zorana Đinđića, Novi Beograd pun autobusa

Predizborni miting "Za Srbiju, za našu porodicu" koji vladajuća Srpska napredna stranka organizuje u Beogradskoj areni, počeo je oko 16 časova.

Zbog mitinga je još jutros zatvoren Bulevar Zorana Đinđića u zoni Arene Reporteri N1 javljaju da se ispred Arene okupio veliki broj građana, ali i da je na novobeogradskim bulevarima parkiran veliki broj autobusu kojima su pristalice vladajuće stranke došle na današnji miting. Naprednjaci su na samom platou ispred Arene, postavili veliki broj šatora i štandova sa hranom i pićem, gde je takođe prisutan veliki broj pristalica SNS. N1/Marina Pupavac N1/Marina Pupavac