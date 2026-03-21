Direktor Telekoma: AI locirao hakera koji nam je ukrao podatke, istočno je od nas, tražio je 3 bitkoina

Generalni direktor „Telekoma“ Vladimir Lučić izjavio je danas da se došlo do podataka o hakeru koji im je ukrao deo podataka, navodeći da se nalazi u inostranstvu, „istočno od nas“ i da je ucenjivao tražeći tri bitkoina. „Mislim da smo ga veštačkom inteligencijom poprilično locirali, da čak imamo i u kojem gradu živi, i njegov mobilni telefon. I sve smo to dali policiji. Tako da ja očekujem stvarno brzo da uz pomoć međunarodne saradnje taj haker bude priveden“,