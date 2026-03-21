Promena vremena u Srbiji: Razlike će se osetiti već tokom sutrašnjeg dana

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro hladno, uz slab prizemni mraz. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus jedan stepen do šest, a najviša od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru pretežno vedro, a na periferiji grada i hladno sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od četiri stepena do šest, a najviša oko 14 stepeni. U