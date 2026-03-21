Alkaraz pričao o sukobu sa navijačima, pa otkrio kako je "ukrao" magiju Luke Dončića

Prvi teniser sveta, Karlos Alkaraz, uspešno je preskočio drugu prepreku na Mastersu u Majamiju savladavši mladog Žoaa Fonseku sa 6:4, 6:4.

Iako je meč protekao u visokom ritmu, pažnju medija privukao je detalj sa tribina, pa je Španac nakon susreta morao da pojašnjava da li je u nekom trenutku pokušao da ućutka publiku. „Želim da kažem da publika nije bila protiv mene, nego da je navijala za njega. To je velika razlika, ukazali su poštovanje većinu meča. Samo su podržavali njega kada mu je to bilo potrebno. Bilo je dobro, uživao sam u atmosferi. Nisam želeo da ućutkujem nikoga. Želeo sam da radim moju