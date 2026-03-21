Na Savskom vencu prodat stan za 1,4 miliona i garažno mesto od 60.000 evra: Tržište nekretnina cveta uprkos astronomskim cenama, kvadrat ide i preko 15.000 evra

Tržište nepokretnosti u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2025. godine pokazuje rast vrednosti tržišta od 9 odsto i rast broja transakcija od 6,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je Republički geodetski zavod.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2025. godine iznosila je 2,4 milijarde evra, što predstavlja najviši kvartalni nivo od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti. Istovremeno, broj kupoprodajnih ugovora bio je 37.386. Od 2,4 milijarde evra, 394,8 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta. Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,4 milijarde