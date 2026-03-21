Tramp se oprostio od Čaka Norisa: Bio je sjajan momak i velika podrška

Odlazak majstora borilačkih veština

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je povodom smrti glumca i majstora borilačkih veština Čaka Norisa da je bio „sjajan momak i pristalica". „Čak Noris je umro. Nisam to znao. Bio je sjajan momak... Ne bi vam palo na pamet da se borite sa njim. Mogu vam reći, bio je zaista dobar i jak momak. Bio je sjajan pristalica. Baš šteta", rekao je Tramp novinarima dok je u petak napuštao Belu kuću i spremao se za put u Mar-a-Lago, prenosi Njuzvik.