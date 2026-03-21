Dok vlast obećava plate od 1.320, svaki deseti zarađuje 541 evro

Tri od četiri zaposlena primaju manje od proseka, koji podiže deset odsto onih sa platama većim od 1.577 evra. Za pet godina razlika između prosečne i medijalne zarade je udvostručena i tako zaposleni u proseku dobijaju sarmu, s tim što manjina može da priušti meso, a ostali samo kupus

Samo pet dana trebalo je Aleksandru Vučiću da demantuje najbližeg saradnika, ministra finansija Sinišu Malog, koji je na Kopaonik biznis forumu, 2 marta, poprilično veliki broj nevernih Toma pokušao da uveri da „predsednik uvek ispuni ono što je obećao“. Teško da je Mali zaboravio da je njegov šef pre samo dve godine, 20. januara 2024, najavljujući „Skok u budućnost – Srbija 2027“, već za narednu godinu obećao prosečnu platu od 1.400 evra. Tačnije, rekao je