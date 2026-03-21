Novi Sad: Učenici obeležili godinu dana od smrti Vukašina Crnčevića, 16. žrtve nadstrešnice

Vukašin Crnčević je bio 16. žrtva nadstrešnice.

On je, nakon višemesečne borbe za život, preminuo 21. marta prošle godine 2025. u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Skup je počeo 16-minutnom tišinom za sve žrtve pada nadstrešnice. “Svojim prisustvom pokazujemo solidarnost, sećanje i poštovanje – da Vukašinovo ime i uspomena na njega nastave da žive među nama”, poručeno je na skupu. Na vrata škole okačili su Vukašinovu fotografiju i venac belog cveća, dok su ispred vrata položilo cveće i zapalili sveće.