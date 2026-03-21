Izrael napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu; Libanski medicinski radnici: Izrael namerno gađao bolnice i ambulantna vozila

TEL AVIV/BEJRUT - Izraelska vojska (IDF) rano jutros je saopštila da napada ciljeve Hezbolaha u Bejrutu, nakon što je izdala upozorenje o evakuaciji za sedam naselja u južnim predgrađima libanske prestonice.

Za sada nema izveštaja o žrtvama, preneo je Rojters. Kac: Izrael i SAD će intenzivirati udare na Iran Udari Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i američke vojske na Iran ove nedelje znatno će eskalirati, izjavio je danas izraelski ministar odbrane Izrael Kac. Kac je, tokom sastanka sa vojnim zvaničnicima, istakao i nastojanje Izraela da se neutrališu iranski komandanti i strateške sposobnosti Islamske Republike. Izraelski ministar odbrane je dodao da je Izrael