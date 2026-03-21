Zvezda pobedila niški Radnički, Vojvodina bolja od Napretka

BEOGRAD - Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas kao domaćini niški Radnički rezultatom 2:0 u meču 28. kola Superlige Srbije.

Zvezda je ostala prva sa 68 bodova, Radnički je deveti sa 33. Domaćin je poveo u 45+3. minutu, strelac je bio Aleksandar Katai iz neposredne blizine, posle loše reakcije defanzivaca Radničkog. Konačan rezultat postavio je Bruno Duarte u 67. minutu, asistent je bio Nair Tiknizjan. Zvezda u narednom kolu, posle reprezentativne pauze, gostuje Radniku. Radnički će za dve nedelje biti domaćin OFK Beogradu. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da su