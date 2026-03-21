'Telekom Srbija' locirao hakera koji je ukrao podatke, kaže direktor te kompanije

Generalni direktor "Telekoma Srbije" Vladimir Lučić izjavio je u subotu da se došlo do podataka o hakeru koji je iz te kompanije ukrao deo podataka, navodeći da se nalazi u inostranstvu, "istočno od nas" i da je ucenjivao tražeći tri bitkoina (180.000 evra). "Mislim da smo ga veštačkom inteligencijom poprilično locirali, da čak imamo i u kojem gradu živi, i njegov mobilni telefon. I sve smo to dali policiji. Tako da ja očekujem stvarno brzo da uz pomoć međunarodne