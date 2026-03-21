MUP: Internet prevarom oštetili veći broj građana za višemilionske iznose

Krivične prijave biće podnete protiv tri osobe iz Srbije zbog sumnje da su tokom prošle godine organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione firme „OKE Green“, čime su veći broj građana doveli u zabludu i oštetili za višemilionske iznose, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Policija je izvršila pretrese na više lokacija, a krivične prijave za prevaru i pranje novca biće podnete protiv M.T.A. (34), K.A. (29) i D J. (48), dodaje se u saopštenju. Oštećenima je, kako se dodaje u saopštenju, nuđena navodna zarada obavljanjem jednostavnih onlajn zadataka, uz obećanja o brzoj i sigurnoj dobiti, nakon čega su podsticani da uplaćuju sve veće iznose novca. MUP navodi da je reč o tipičnom modelu investicione prevare sa elementima piramidalne