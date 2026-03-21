MUP: Internet prevarom oštetili veći broj građana za višemilionske iznose

Krivične prijave biće podnete protiv tri osobe iz Srbije zbog sumnje da su tokom prošle godine organizovali internet prevaru putem lažno predstavljene investicione firme „OKE Green“, čime su veći broj građana doveli u zabludu i oštetili za višemilionske iznose, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Policija je izvršila pretrese na više lokacija, a krivične prijave za prevaru i pranje novca biće podnete protiv M.T.A. (34), K.A. (29) i D J. (48), dodaje se u saopštenju. Oštećenima je, kako se dodaje u saopštenju, nuđena navodna zarada obavljanjem jednostavnih onlajn zadataka, uz obećanja o brzoj i sigurnoj dobiti, nakon čega su podsticani da uplaćuju sve veće iznose novca. MUP navodi da je reč o tipičnom modelu investicione prevare sa elementima piramidalne
Povezane vesti »

Velika policijska akcija u Srbiji: razbijena grupa koja je varala građane

Velika policijska akcija u Srbiji: razbijena grupa koja je varala građane

Politika pre 1 sat
(Foto) Priveden muškarac (25) u Mladenovcu: U "golfu" pronađena automatska puška sa municijom

(Foto) Priveden muškarac (25) u Mladenovcu: U "golfu" pronađena automatska puška sa municijom

Newsmax Balkans pre 3 sata
Kod muškarca u Mladenovcu pronađena automatska puška sa izbrušenim serijskim brojem

Kod muškarca u Mladenovcu pronađena automatska puška sa izbrušenim serijskim brojem

N1 Info pre 4 sati
MUP: Uhapšen u Mladenovcu, policija pronašla automatsku pušku sa izbrušenim serijskim brojem

MUP: Uhapšen u Mladenovcu, policija pronašla automatsku pušku sa izbrušenim serijskim brojem

Serbian News Media pre 4 sati
Hapšenje osumnjičenih za milionsku internet prevaru: „OKE Green“ Ponzijeva šema u Srbiji

Hapšenje osumnjičenih za milionsku internet prevaru: „OKE Green“ Ponzijeva šema u Srbiji

In medija pre 3 sata
Policija je zaustavila "golf 5" u Mladenovcu, kada su krenuli da ga pretresaju usledio je šok! Mladić (28) ubrzo je bio…

Policija je zaustavila "golf 5" u Mladenovcu, kada su krenuli da ga pretresaju usledio je šok! Mladić (28) ubrzo je bio uhapšen (foto, video)

Blic pre 5 sati
Hapšenje u Mladenovcu zbog pronađenog oružja

Hapšenje u Mladenovcu zbog pronađenog oružja

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Objavljena lista najlepših ostrva u Evropi: Hrvatska i Grčka među „naj“ destinacijama

Objavljena lista najlepših ostrva u Evropi: Hrvatska i Grčka među „naj“ destinacijama

Forbes pre 27 minuta
(Video) Sonja Vuksanović napravila gala žurku za 50. rođendan: Slavljenica u uskoj haljini, nazdravlja i igra, torta od jagoda…

(Video) Sonja Vuksanović napravila gala žurku za 50. rođendan: Slavljenica u uskoj haljini, nazdravlja i igra, torta od jagoda i na njoj zlatne svećice

Blic pre 27 minuta
Kraj porodičnog pakla: Rat Miše Grofa i Nikoline završen na Vidojevom grobu, pucale jezive optužbe, mešali policiju i sud, a…

Kraj porodičnog pakla: Rat Miše Grofa i Nikoline završen na Vidojevom grobu, pucale jezive optužbe, mešali policiju i sud, a onda se svekar iznenadio jednim potezom

Blic pre 8 minuta
"Kuvam za svoje najdraže" Ena Popov pokazala kakva je domaćica: Evo kako da napravite savršen i zdrav doručak u dve verzije

"Kuvam za svoje najdraže" Ena Popov pokazala kakva je domaćica: Evo kako da napravite savršen i zdrav doručak u dve verzije

Blic pre 28 minuta
Mary Jane cipele su prolećni must have- izdvajamo 9 modela

Mary Jane cipele su prolećni must have- izdvajamo 9 modela

Buro pre 27 minuta