Zvezda ne trenira pred derbi: Nema vremena, samo da se osvežimo

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da njegov tim neće imati trening pred utakmicu sa Partizanom - zbog zgusnutog rasporeda.

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 20.30 u Beogradskoj areni dočekuju Partizan u derbi susretu četvrtog kola TOP8 faze ABA lige. Crno-beli su na čelu tabele zahvaljujući skoru 18-1, dok je Zvezda na četvrtoj poziciji jer ima 14 pobeda i 5 poraza. Zvezda se tek vratila iz Atine, gde je u 32. kolu Evrolige poražena od Panatinaikosa. „Nećemo imati praktično trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta energetski potrošeni nakon utakmice u Atini“, rekao je