Jokić pokrenuo slom Reptorsa u Koloradu, Detroit može i bez Kaningema, Portland gazi sve redom!

Košarkaši Denver Nagetsa vratili su se na pobednički kolosek pošto su u veoma dramatičnom meču slavili na domaćem terenu protiv Toronto Reptorsa rezultatom 121:115 u okršaju gde je pobednik rešen u završnom minutu.

Nimalo prijatan poraz u Tenesiju, gde je Jokić ispisao negativne stranice NBA istorije po broju izgubljenih lopti, alarmirao je redove Nagetsa uoči dolaska jedne od najboljih franšiza Istočne konferencije. Niko nije sumnjao da će se do samog kraja rešavati pitanje pobednika, a ubojitu završnicu tima Dejvida Adelmana pokrenio je Jokić poenima na ulasku u poslednjem minutu pri rezultatu 115:115. To je bilo dovoljno da meč završi sa 22 poena, osam skokova i devet