Sve je više mrtvih u velikom požaru u fabrici delova za automobile u Južnoj Koreji

U velikom požaru u fabrici auto-delova u Tedžonu u Južnoj Koreji poginulo je prema poslednjim podacima deset osoba, dok se četiri i dalje vode kao nestale,saopštile su lokalne vlasti.

Još 59 ljudi je zadobilo teže ili lakše povrede, prenosi agencija Jonhap. Požar je izbio danas oko 13,17 časova po lokalnom vremenu, a u trenutku izbijanja vatre u objektu je bilo 170 radnika. Jedno telo pronađeno je na drugom spratu fabrike, dok je devet tela pronađeno na trećem spratu, naveli su zvaničnici. Vatrogasci su prvobitno bili sprečeni da uđu u zgradu zbog rizika od urušavanja, kao i prisustva 200 kilograma natrijuma koji bi mogao da eksplodira. Noćna