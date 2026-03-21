Partizan završio plejmejkera za narednu sezonu: Bivši saigrač Jokića stavlja paraf!

Crno-beli odradili veliki posao.

FOTO: Ataimages Uspeli su košarkaški Partizana da upišu treći trijumf zaredom na evroligaškoj sceni, jer su posle Virtusa u Bolonji i Dubaija kod kuće, slavili i na gostovanju Parizu 90:81. Trener Đoan Penjaroja našao je dobitnu formulu, ali kasno da se crno-beli dokopaju bar plej-ina, pošto im je ovo bila tek 12. pobeda u eliti. Sav fokus usmeren je ka sutrašnjem meču protiv Crvene zvezde, što je prvi ovosezonski večiti derbi u ABA ligi. Navijači regionalnog