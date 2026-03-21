Šok za Izrael: Iranska raketa probila odbranu i pala kod Dimone, desetine povređenih (video)

IRANSKA raketa je probila izraelsku protivvazdušnu odbranu i pala blizu južnog grada Dimone, povredivši najmanje 47 ljudi. Izraelske vlasti su pokrenule istragu o ovom ozbiljnom kršenju bezbednosti.

Foto: Printskrin Iks/@sentdefender Gotovo je sigurno da je meta napada bio nuklearni kompleks koji se nalazio oko trinaest kilometara od Dimone. Iako Izrael zvanično tvrdi da je to istraživački centar, decenijama je javna tajna da se u njemu nalazi neprijavljeni arsenal nuklearnog oružja. Video footage from inside a home in Dimona, Southern Israel, shows the moment that an Iranian medium-range ballistic missile struck a nearby residential area of the city,