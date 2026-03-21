Komšijama je bio „kul“: U SAD uhapšen osumnjičeni za ratne zločine u BiH

Hamdija Alukić (70), za kog su komšije izjavile da je bio „kul“, uhapšen je u SAD jer je osumnjičen za ratne zločine u Bosni i Hercegovini

Američka federalna policija uhapsila je u Mobajlu, u američkoj saveznoj državi Alabama Hamdiju Alukića (70) zbog optužbi za ratne zločine nad civilima počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Osumnjičeni ratni zločinac iz Bosne uhapšen je dok se krio u Alabami, gde je decenijama živeo kao „kul“ komšija koji je prodavao jaja Volmartu , piše Njujork post. Hamdija Alukić, danas 70-godišnji porodičan čovek, uhapšen je zbog brutalnih ubistava dvoje civila tokom