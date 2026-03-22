Bitadze negirao da je vređao Dončićevu porodicu VIDEO

Goga Bitadze, košarkaš Orlanda, negirao je da je uputio uvrede Luki Dončiću tokom utakmice protiv LA Lejkersa.

Slovenački košarkaš je po okončanju meča otkrio detalje incidenta, rekavši da ga je nekadašnji centar Mege i Budućnosti vređao na srpskom jeziku. Bitadze je demantovao Dončićeve tvrdnje. "Imam veliko poštovanje prema Luki i onome što je postigao. Zaista poštujem svaku porodicu. Odakle dolazim, porodica je sveta i poštujemo jedni druge. Nikada ne bih rekao ništa tako lično", izjavio je Bitadze. Dončić mu nije ostao dužan u svakom slučaju, te je zbog toga zaradio