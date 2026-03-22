Legenda Lejkersa kritikuje Dončića: "Recite šta god hoćete o mojoj porodici - to su samo reči"

Nekadašnji američki košarkaš Robert Ori kritikovao je reakciju Luke Dončića koja je dovela do njegovog 16. tehničkog faula ove sezone nakon što je ušao u verbalni sukob sa Gogom Bitadzeom.

Nakon dramatične pobede Lejkersa nad Orlando Medžiko rezultatom 103:102, trostruki šampion Lejkersa izjavio je da Dončić nije smeo da bude uznemiren zbog ofanzivnih komentara Bitadzea na račun njegove porodice. "Nadam se da će mu ukinuti ovaj faul i da će Luka shvatiti da mu ovo pogađa. Ja nikada ne bih sebi dozvolio da budem u toj poziciji. Možete reći šta god hoćete o mojoj porodici, mojoj ćerki, šta god da je. Morate da shvatite da su to samo reči", rekao je