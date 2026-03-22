Tristan promašivao - SGA "strpao" 40 u novom raspadu Vašingtona VIDEO

Košarkaši Oklahome slavili su kao gosti protiv Vašingtona rezultatom 132:111, u meču NBA lige.

Šej Gildžus-Aleksander je bio najefikasniji sa 40 poena i sedam asistencija. Čet Holmgren je dodao 18, uz 10 skokova, a Džered Mekejn 18 poena. Ajzea Hartenštajn je imao impresivan učinak od devet poena, čak 20 skokova i 10 asistencija. Kod Vašingtona najbolji su bili Bilal Kulibali sa 21 poenom, Karlton Kerington je dodao 19. Srpski košarkaš Tristan Vukčević je za oko 20 minuta na parketu imao šest poena (2/11 iz igre, 1/8 za tri, 1/3 penali) i sedam skokova.