Levičarski kandidat Emanuel Gregoar ubedljivo vodi na izborima za gradonačelnika Pariza

Beta pre 1 sat

Levičarski kandidat za gradonačelnika Pariza Emanuel Gregoar (Emmanuel Gregoire) vodi sa velikom razlikom u drugom krugu lokalnih izbora u Francuskoj, preneli su tamošnji mediji.

Gregoar je prema prvim rezultatima izlaznih anketa osvojio 53,1 odsto glasova.

Rašida Dati (Rachida) kandidatkinja desnice koja je između dva kruga dobila podršku vladajuće koalicije ali i ekstremno desničarskih stranaka, osvojila je 38 odsto glasova.

U Francuskoj su večeras zatvorena birališta u drugom krugu lokalnih izbora koji predstavljaju test za političke stranke pred predsedničke izbore zakazane za 2027. godinu.

(Beta, 22.03.2026)

