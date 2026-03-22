Nova drama na Bliskom istoku! Srušio se helikopter vojske Katara, ima mrtvih: Letelica se survala u vodu nakon misterioznog incidenta

Incident se dešava u trenutku povećanih tenzija na Bliskom istoku, ali za sada nije potvrđeno da li je povezan sa ratom u regionu Katar je u poslednje vreme bio meta pretnji iz Irana zbog američko-izraelskih napada, što dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Katara saopštilo je danas da je u padu helikoptera u teritorijalnim vodama te zemlje do sada utvrđeno da je poginulo šest osoba, čija su tela pronađena. U saopštenju