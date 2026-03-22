Osvanuli ustaški grafiti i pretnje smrću Pupovcu: Jezive scene u Zagrebu

U SDSS-u podsećaju da su identični izlivi mržnje prema predstavniku srpske manjine u Hrvatskoj zabeleženi 31. januara Kako kažu, takve poruke postali su deo kulture mržnje Novi grafit koji poziva na ubistvo saborskog poslanika i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca pojavio se u podzemnom prolazu kod zagrebačke osnovne škole "Savski Gaj", saopštilo je danas Srpsko narodno veće (SNV). Oni navode da su identični izlivi mržnje prema