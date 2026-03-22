Padaju avioni, Tramp dao ultimatum Iranu! Izrael napadnut kasetnom municijom, stiglo dramatično upozorenje za Evropu: Osveta na Bliskom istoku u punom jeku (foto, video)

Iran je uzvratio pretnjama da će napasti energetsku infrastrukturu SAD i njenih saveznika, dok Velika Britanija raspoređuje nuklearnu podmornicu u Arapskom moru spremnu za moguće udare Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da nije došlo do oštećenja izraelskog nuklearnog centra u Dimoni, ali napetosti i dalje rastu i postoji ozbiljan rizik od šireg sukoba Rat između Irana, Amerike i Izraela danas ulazi u 23. dan. Iranske vazduhoplovne snage gađale