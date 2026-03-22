Tonija cetinskog pitali da će se izviniti Srbima: Evo šta je poručio i kakvu je reakciju imao

Dubravka Cetinski, njegova supruga i menadžerka, preuzela je punu odgovornost za odluku o otkazivanju koncerta Pevač se prvi put pojavio u javnosti nakon toga, nastupivši u Ljubljani uz ironičan komentar o izvinjenju Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je 8. marta koncert koji je trebalo da održi te noći u hali Spens u Novom Sadu, navodeći apsurdnu teoriju o tome kako je to mesto bilo logor devedesetih. Sada se pevač pojavio u javnosti prvi put nakon skandala.