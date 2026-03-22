Juniori Crvene zvezde u finalu Evroliginog kvalifikacionog turnira „Marko Ivković“

Juniori Crvene zvezde plasirali su se u finale Evroliginog kvalifikacionog turnira „Marko Ivković“ pošto su u poslednjem kolu grupne faze u Beogradu savladali Efes rezultatom 74:59 (18:14, 24:20, 12:16, 20:9).

Najzaslužniji za trijumf bio je Jovan Bikić, koji je predvodio crveno-bele sa 26 poena, sedam asistencija i sedam skokova (indeks 38). Značajan doprinos dao je i Egor Rjubov sa 15 poena i osam skokova, dok je Aleksej Nedeljković dodao devet poena, sedam skokova i pet asistencija. Izabranici trenera Dragoljuba Avramovića upisali su treću pobedu na turniru, čime su obezbedili finale, koje je na programu u nedelju od 15 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Pobednik će