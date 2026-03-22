Tramp planira pregovore s Iranom: Ovo je njegovih šest uslova za kraj rata

Nakon tri nedelje rata, administracija Donalda Trampa započela je preliminarne razgovore o sledećoj fazi sukoba i mogućem okviru mirovnih pregovora s Iranom, prema navodima jednog američkog zvaničnika za Axios i izvora upućenog u situaciju.

Predsednik Tramp izjavio je u petak da razmatra „okončanje“ rata, iako američki zvaničnici procenjuju da se očekuju još dve do tri nedelje borbi. U međuvremenu, njegovi savetnici žele da počnu da postavljaju temelje za diplomatsko rešenje. Prema izvorima, u te razgovore uključeni su Trampovi izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, prenosi Index.hr. Svaki sporazum o okončanju rata morao bi da uključi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, rešavanje pitanja iranskih