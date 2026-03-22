Viši sud u Novom Sadu odredio pritvor osumnjičenima za ubistvo

– Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana osumnjičenima za ubistvo u tom gradu.

S.M. (28) je u pritvoru zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, a B.S. (46) zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, naveo je sud u saopštenju za javnost. Dodaje se da im je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo. S.M. je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije osamnaestogodišnjeg mladića, dok je B.S. uhapšen zbog