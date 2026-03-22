Od sutra zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred preko eUprave

Zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole počinje u ponedeljak, 23. marta, na portalu eUprava, a roditeljima će usluga biti dostupna do 31. maja.

Upis u prvi razred, prema školskom kalendaru, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja u skladu sa zakazanim terminima. Testiranje učenika koje vrši pedagog ili psiholog škole i upis u škole vrše se u istom danu. Ministarstvo prosvete, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i ove godine je obezbedilo uslugu zakazivanja termina za upis kroz aplikaciju eZakazivanje termina za upis i testiranje