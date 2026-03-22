U podzemnom prolazu u Zagrebu osvanula nova pretnja smrću Miloradu Pupovcu

Novi grafit koji poziva na ubistvo saborskog poslanika i predsednika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorada Pupovca pojavio se u podzemnom prolazu kod zagrebačke osnovne škole "Savski Gaj", saopštilo je danas Srpsko narodno veće (SNV).

Oni navode da su identični izlivi mržnje prema predstavniku srpske manjine u Hrvatskoj, na istoj lokaciji zabeleženi i 31. januara ove godine, prenosi zagrebački Indeks. "Tada smo konstatovali da za nas u SNV-u i SDSS-u na žalost ovo nije nikakvo iznenađenje", istakao je SNV. Oni navode da ovog puta mogu da primete da je Hrvatska kao društvo evoluiralo od "Ustani Bane" do "Ustani Ante" jer jedan od grafita nosi tu poruku, uz već, u društvu uvreženi ustaški pozdrav