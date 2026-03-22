U teritorijalnim vodama Katara srušio se helikopter, za putnicima i posadom se traga

Helikopter se srušio u teritorijalnim vodama Katara zbog "tehničkog kvara" tokom "rutinskog" leta, a za posadom i putnicima se traga, saopštilo je danas katarsko Ministarstvo odbrane. "Katarski helikopter je doživeo tehnički kvar tokom rutinske misije, što je dovelo do njegovog pada u teritorijalnim vodama države", navelo je Ministarstvo u objavi na mreži Iks. U objavi se dodaje da je "potraga za članovima posade i putnicima u toku". Katar nije precizirao prirodu