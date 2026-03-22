UŽIVO: Rat u Ukrajini Napad na voz u Ukrajini: U Odesi poginuo kondukter, obustavljen saobraćaj na više pravaca

Rat u Ukrajini traje 1.488 dana. Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u ruskom napadu dronovima na selo Majdan u Donjeckoj oblasti, saopštilo je regionalno tužilaštvo koje dodaje da su ruske snage gađale selo u Kramatorskom okrugu bespilotnim letelicama tipa "lanset", pri čemu su pogođeni stambeni objekti u kojima je poginula je 63-godišnja žena, dok su među povređenima muškarac (30), dve žene (52 i 65) i 15-godišnji dečak. Ukrajinska delegacija održala