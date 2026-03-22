Mladenci: Koja je simbolika ovog praznika i zašto se danas mese mladenčići?

Praznik Mladenci obeležava se svakog 22. marta i posvećen je uspomeni na četrdeset svetih mučenika iz Sevastije, koji su stradali zbog svoje vere.

U narodnoj tradiciji u Srbiji, ovaj dan dobio je posebno značenje i povezuje se sa mladim bračnim parovima koji su se venčali u prethodnih godinu dana. Mladenci – simbolika i običaji Mladenci simbolizuju ljubav, slogu i novi početak u zajedničkom životu. Upravo zato je običaj da na ovaj dan mladi supružnici primaju goste u svom domu, najčešće rodbinu i bliske prijatelje. Veruje se da će im kuća biti puna radosti i blagostanja ako na Mladence dočekaju što više