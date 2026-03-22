Rusija prošle nedelje napala Ukrajinu sa skoro 1.550 dronova i 1.260 bombi, saopštio Zelenski

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas na svom Telegram kanalu da je ruska vojska u proteklih nedelju dana napala Ukrajinu sa skoro 1.550 dronova, više od 1.260 vođenih avionskih bombi i dve rakete.

Zelenski je ocenio da je "baš ove nedelje, zbog ublažavanja sankcija", Rusija povećala prodaju sirove nafte kako bi finansirala svoj rat, prenosi Ukrinform. "Profit daje Rusiji osećaj nekažnjivosti i mogućnost da nastavi rat. Stoga, pritisak mora da se nastavi, a sankcije moraju da funkcionišu. Ruska flota u senci ne bi trebalo da se oseća bezbedno u evropskim vodama ili bilo kojim drugim. Tankeri koji rade na ratni budžet mogu i trebalo bi da budu zaustavljeni i