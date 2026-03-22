Viši sud u Novom Sadu odredio pritvor osumnjičenima za ubistvo u Šafarikovoj ulici

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je danas pritvor do 30 dana osumnjičenima za ubistvo u tom gradu. S.M. (28) je u pritvoru zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, a B.S. (46) zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, naveo je sud u saopštenju za javnost.

Dodaje se da im je pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivično delo. S.M. je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije osamnaestogodišnjeg mladića, dok je B.S. uhapšen zbog sumnje da mu je pomogao posle napada. Sumnja se da je S.M. preksinoć u jednom stanu u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu tokom sukoba nožem više puta ubo mladića iz okoline Novog Sada,