Čuveni teniski trener šokirao svet! Potpuno je otpisao Đokovića! Otkrio ko je po njemu sada "treći čovek" - evo ko samo može da zapreti Alkarazu i Sineru!

Poznati teniski trener Patrik Muratoglu trenutno vidi Danila Medvedeva kao najveću pretnju vodećem dvojcu svetskog tenisa, koji čine Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Iako je ruski as duže vreme bio van pravog ritma i prepoznatljive forme, ove sezone se vratio u sam vrh, osvojio je dve titule i stigao do finala Indijan Velsa, čime je ponovo skrenuo pažnju na sebe. "Treći čovek. Da li je Medvedev zvanično ušao ponovo u Top 3 konverzaciju?", pita se Patrik i dodaje: "Na Indijan Velsu, svi smo se isto zapitali. Ne samo ko će da osvoji trofej, nego ko će da iskuša Janika Sinera i Karlosa Alkarasa. Danil je dao prilično čvrst