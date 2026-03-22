Izraelci strahuju da ima mrtvih u napadima Irana! Ranjeno oko 200 ljudi u Aradu i Dimoni! Tramp proglasio Iran mrtvim, sad ima novog neprijatelja! (foto/video)

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je Arad na jugu Izraela, grad koji je u subotu pogođen iranskim projektilima, pri čemu je povređeno više od 80 ljudi.

Netanjahu je izjavio da je "čudo" što niko nije poginuo i pozvao građane da ne potcenjuju opasnost i da se odmah sklone čim se oglase sirene za uzbunu. - Od oglašavanja uzbune do udara projektila prošlo je punih deset minuta - rekao je Netanjahu. - Projektil je pao ovde, između zgrada. Da su svi u tom vremenu otišli u zaštićene prostore, u skloništa ispod svake zgrade, niko ne bi bio povređen. Nemojte biti nemarni, nemojte biti ravnodušni. Kada čujete prvu uzbunu,