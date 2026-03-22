"Nigde u Srbiji nemate gužve na pumpama" Ministar Glamočić: Neće biti ni nestašica, ni poskupljenja, imamo svega! I zalihe osnovnih namirnica
Kurir pre 2 sata | RTS
Novi paket mera države, kao odgovor na globalnu energetsku krizu, predviđa i olakšice za poljoprivredne proizvođače.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ističe da čak i ako cena goriva bude rasla, za poljoprivrednike će maksimalna cena biti 184 dinara, ali i da će povraćaj akciza biti veći. Ističe i da je isplata podsticaja za setvu već započela. Poručuje da ima dovoljno zaliha osnovnih namirnica i da nema razloga za strah. Poljoprivredni proizvođači u Srbiji ulaze u prolećnu setvu uz snažniju podršku države, koja uključuje direktne subvencije, povoljne kredite i značajno nižu