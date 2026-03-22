Dvojici studenata iz Novog Pazara određeno zadržavanje do 48 sati, advokati najavljuju žalbe

Studentima iz Novog Pazara H.Z. i N.M, koji su uhapšeni danas zbog navodne sumnje za pripremu rušenja ustavnog poretka Srbije, određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon što su saslušani u Policijskoj upravi, saznaje "Sto plus radio".

Advokat jednog od osumnjičenih, Esad Duljević rekao je novinarima nakon saslušanja da će uložiti žalbu na određeno zadržavanje. "Nisu predočili nijedan dokaz za delo koje im stavljaju na teret. Ovo je samo pokušaj da uplaše studente. Dokaz da su im tužilaštvo i policija u Novom Pazaru lojalni", izjavio je Duljević. Novopazarska policija uhapsila je danas popodne dvojicu studenata zbog čega su se njihove kolege i članovi "Zbora građana" okupili ispred zgrade